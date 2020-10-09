Будівельник підписав контракт із Кожем'якіним

Минулий сезон баскетболіст відіграв у Запоріжжі

Джерело - ФБУ.

Захисник Андрій Кожем'якін перебирається до Києва з БК Запоріжжя.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В 19 матчах Суперліги 23-річний Кожем'якін (190 см, 83 кг) приносив запоріжцям у середньому 7.7 очка + 1.7 передачі + 2.2 підбирання + 1.4 перехоплення за 17.4 хвилини.

Найкращим матчем для Андрія став поєдинок проти Одеси 7 лютого: 28 очок + 6 підбирань + 2 передачі, при 4 з 6 точних дальніх.

Окрім Запоріжжя Кожем'якін також виступав за Дніпро, Кремінь та Миколаїв. З дніпрянами новачок Будівельника став володарем Кубка та Суперкубка України.

Раніше, Запоріжжя обіграло Прометей.