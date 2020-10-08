Київ-Баскет обіграв Одесу у Суперлізі

Київ-Баскет відкриває сезон Суперліги перемогою над Одесою

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет у стартовому матчі Суперліги вдома переміг Одесу.

Кияни змогли змінити перебіг гри у другій половині матчу, коли збільшили відрив від суперника та довели матч до перемоги.

Суперліга Парі-Матч

08 жовтня

Київ-Баскет – Одеса 74:54 (14:16, 18:7, 22:16, 22:15)

Київ-Баскет: Ковальов 13о + 7пд, Янг 10о + 6пд + 5пр, Джейкобсон 9о + 5пд, Мессі 9о + 7пр, Коренюк 8о + 6пд, Павлов 7о + 9пд, Близнюк 6о + 5пд, Мішула 5, Крутоус 5, Сахнюк 2, Сидорук, Тамм.

Одеса: Кондраков 15о + 7пр, Новіков 9о + 6пд, Прокопенко 8, Блейлок 6, Брендон 5, Браун 4о + 8пд, Носков 3, Давидюк 2, Заєць, Воєвода.

Раніше, Запоріжжя обіграло Прометей.