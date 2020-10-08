Хімік розібрався із Тернополем у Суперлізі

У Суперлізі зіграли другий матч

У стартовому матчі сезону діючий володар Кубка України Хімік обіграв дебютанта Суперліги Тернопіль.

Хімік проваливши старт матчу у другій чверті стабілізував гру і контролював її до самого завершення. Володар Кубка України завдав поразки дебютанту Суперліги Паріматч з з рахунком 80:64.

Найкращим гравцем матчу став Льюїс Салліван, який, вийшовши з лави, набрав 18 очок (6/12 двоочкових, 0/1 триочкових), зробив 9 підбирань (4 у нападі), зробив 1 передачу, 1 перехоплення та 1 блок-шот (РЕ 19)

Суперліга Парі-Матч

08 жовтня

Тернопіль — Хімік 80:64 (20:22, 26:12, 19:19, 15:11)

Хімік: Ковляр 6, Рябчук 9, Мироненко 6 + 4 підбирання, Войналович 9 + 7 підбирань, Нельсон 16 + 5 підбирань + 5 передач - старт; Марченко 4, Вашингтон 4, Салліван 18 + 9 підбирань, Зотов 7 + 4 передачі, Рахімшаіков, Козак, Клевзунік 1.

Тернопіль: Боуві 0 + 3 підбирання - 4 втрати, Кольченко 6 + 6 передач, Ворд 10 + 5 підбирань, Агафонов 9 + 7 підбирань, Угба 28 + 9 підбирань - 6 втрат - старт; Буренко 2, Кальніченко 4, Тищенко 1, Подковиров, Головчик, Шиманський, Бережний 4.

Раніше, Запоріжжя обіграло Прометей.