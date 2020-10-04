Визначено найкращих гравців півфіналів Кубка України

Визначено двох MVP першого ігрового дня Фіналу чотирьох

Джерело - ФБУ.

В Южному у зіграних півфінальних матчах Кубка України, в яких чинний володар трофею Дніпро переміг Одесу (76:67), а господарі майданчику Хімік у неймовірній битві з овертаймом здолали Київ-Баскет (76:68), визначено найкращих гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У першому матчі найціннішим гравцем було визнано форварда Дніпра Станіслава Тимофеєнка. Капітан дніпрян за 23 хвилини на майданчику набрав 19 очок (2/7 двоочкових, 2/3 триочкових, 6/9 штрафних), зробив 7 підбирань, 2 перехоплення, 1 передачу та 1 блок-шота, завершивши матч з найвищим рейтингом ефективності - 21.

У другому півфіналі найкращим гравцем визнано новачка Хіміка американського центрового Тайрела Нельсона. У дебютній грі за южненців Нельсон вийшов у старті, відіграв 38 хвилин, набрав рекордні у півфінальних матчах 28 очок (9/19 двоочкових, 0/2 триочкових, 10/12 штрафних), зібрав 11 підбирань, зробив 3 передачі, 3 блок-шота та 2 перехоплення (РЕ 26).

Сьогодні, 4 жовтня, відбудеться фінал Кубка України Хімік - Дніпро. Початок о 14:00.