 Визначено найкращих гравців півфіналів Кубка України | Баскетбол | Champion.com.ua
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Визначено найкращих гравців півфіналів Кубка України

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Визначено двох MVP першого ігрового дня Фіналу чотирьох
Визначено найкращих гравців півфіналів Кубка України
#Дніпро, #Одеса, #Хімік

Джерело - ФБУ.

В Южному у зіграних півфінальних матчах Кубка України, в яких чинний володар трофею Дніпро переміг Одесу (76:67), а господарі майданчику Хімік у неймовірній битві з овертаймом здолали Київ-Баскет (76:68), визначено найкращих гравців.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

У першому матчі найціннішим гравцем було визнано форварда Дніпра Станіслава Тимофеєнка. Капітан дніпрян за 23 хвилини на майданчику набрав 19 очок (2/7 двоочкових, 2/3 триочкових, 6/9 штрафних), зробив 7 підбирань, 2 перехоплення, 1 передачу та 1 блок-шота, завершивши матч з найвищим рейтингом ефективності - 21. 

У другому півфіналі найкращим гравцем визнано новачка Хіміка американського центрового Тайрела Нельсона. У дебютній грі за южненців Нельсон вийшов у старті, відіграв 38 хвилин, набрав рекордні у півфінальних матчах 28 очок (9/19 двоочкових, 0/2 триочкових, 10/12 штрафних), зібрав 11 підбирань, зробив 3 передачі, 3 блок-шота та 2 перехоплення (РЕ 26).

Сьогодні, 4 жовтня, відбудеться фінал Кубка України Хімік - Дніпро. Початок о 14:00.

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