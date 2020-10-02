Ріверс став головним тренером Філадельфії

Тренер-ветеран повертається на Схід

Джерело - Чемпіон.

На зустрічі з власниками Філадельфії і генеральним менеджером клубу Елтоном Брендом Док Ріверс погодив всі деталі свого призначення на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Очікується, що найближчим часом ця інформація отримає офіційне підтвердження.

ESPN story on Doc Rivers reaching agreement to become the next coach of the Philadelphia 76ers: https://t.co/WW2zdHnAcK — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2020

Ріверс в кінці вересня пішов з Кліпперс, які очолював з 2013 року, в тому числі і займаючи посаду віце-президента з баскетбольних операцій.

Для Ріверса Кліпперс стануть четвертим клубом у тренерській кар'єрі. З Орландо він жодного разу не виходив у другий раунд плей-оф, з Бостоном став чемпіоном НБА в сезоні 2007-2008, а з Кліпперс в шести з семи сезонах вилітав в плей-офф в першому або другому раундах.

Всього в якості головного тренера клубів НБА Док Ріверс провів 1624 матчі і здобув 943 перемоги.

Нагадаємо, Лейкерс розібрався із Маямі у першому матчі фіналу НБА.

Раніше, Маямі вийшов у фінал НБА.