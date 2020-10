Ріверс став головним тренером Філадельфії

На зустрічі з власниками Філадельфії і генеральним менеджером клубу Елтоном Брендом Док Ріверс погодив всі деталі свого призначення на посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Едріан Войнаровський.

Очікується, що найближчим часом ця інформація отримає офіційне підтвердження.

ESPN story on Doc Rivers reaching agreement to become the next coach of the Philadelphia 76ers: https://t.co/WW2zdHnAcK