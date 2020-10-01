Троє лідерів Маямі травмувалися у матчі з Лейкерс

Джерело - championat.com.
Маямі Хіт в першому матчі фінальної серії НБА з"Лос-Анджелес Лейкерс втратив трьох провідних гравців.
Про це повідомляє CBS.
Словенський захисник команди Горан Драгіч покинув майданчик в першій половині через травму лівої ноги. Гравець відправився на рентгенологічне обстеження. За повідомленнями ЗМІ, він пропустить наступний матч серії. У сьогоднішній грі за 15 хвилин він встиг набрати 6 очок і зробити 3 передачі.
Центровий Едріс Адебайо пішов з паркету в третій чверті, пошкодивши ліве плече. За 21 хвилину він набрав 8 очок і зробив 4 підбирання. Рентген не виявив у Адебайо серйозного пошкодження.
Ще одним травмованим гравцем у складі Маямі став Джиммі Батлер.
Нагадаємо, Лейкерс розібрався із Маямі у першому матчі фіналу НБА.
Раніше, Маямі вийшов у фінал НБА.