Троє лідерів Маямі травмувалися у матчі з Лейкерс

У Маямі втрати перед другим матчем фіналу НБА

Маямі Хіт в першому матчі фінальної серії НБА з"Лос-Анджелес Лейкерс втратив трьох провідних гравців.

Про це повідомляє CBS.

Словенський захисник команди Горан Драгіч покинув майданчик в першій половині через травму лівої ноги. Гравець відправився на рентгенологічне обстеження. За повідомленнями ЗМІ, він пропустить наступний матч серії. У сьогоднішній грі за 15 хвилин він встиг набрати 6 очок і зробити 3 передачі.

Центровий Едріс Адебайо пішов з паркету в третій чверті, пошкодивши ліве плече. За 21 хвилину він набрав 8 очок і зробив 4 підбирання. Рентген не виявив у Адебайо серйозного пошкодження.

Ще одним травмованим гравцем у складі Маямі став Джиммі Батлер.

Нагадаємо, Лейкерс розібрався із Маямі у першому матчі фіналу НБА.

Раніше, Маямі вийшов у фінал НБА.