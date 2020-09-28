БК Одеса підписав американського захисника

Одесити посилилися баскетболістом Брендоном

Джерело - Чемпіон.

Сезон 2020-2021 років в Одесі проведе Дрю Брендон, якого клуб підписав на заміну Джейвону Маккорміку.

Про це повідомляє портал Sportando.

Американець не може приїхати в Україну у зв'язку з проблемами з документами.

Брендон перед приїздом в Суперлігу в минулому сезоні пограв у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини і чемпіонаті Польщі. У складі польської Легії новачок Одеси в середньому за гру набирав по 8,2 очка і 5,0 підбирання.

В Європі 28-річний Брендон також засвітився в Фінляндії та Румунії.

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі.