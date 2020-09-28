 БК Одеса підписав американського захисника | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Грачова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 16:18 3657
Завацька програла Бертенс у першому колі Roland Garros
Сьогодні 16:07 232
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
Сьогодні 13:09 54744 1
Суркіс назвав умову нових трансферів Динамо
Сьогодні 12:45 2080
В УПЛ назвали найкращого тренера четвертого туру
Сьогодні 11:28 600
Гладкий – найкращий гравець 4 туру УПЛ
Сьогодні 11:15 781
Яремчук хоче покинути Гент до закриття трансферного вікна
Сьогодні 10:45 1348
Динамо висунуло нові вимоги по трансферу Соля
Сьогодні 10:16 2003
Маямі вийшов у фінал НБА
Сьогодні 08:12 1051
Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:32 1721
Блоги
Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів
Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів Стас Лысак
Сьогодні 17:30 1175
Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням
Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням Стас Лысак
Сьогодні 16:30 246
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження Стас Лысак
Сьогодні 15:30 362
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:37 869
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди Стас Лысак
Сьогодні 11:30 1835
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:34 445
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут Андрій Твердохліб
Вчора 21:47 2490
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2 Андрій Твердохліб
Вчора 20:18 1502
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор Андрій Твердохліб
Вчора 18:27 3783
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг Андрій Твердохліб
Вчора 15:23 4070
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі Андрій Твердохліб
Вчора 12:15 2889
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою Стас Лысак
Вчора 08:27 1885
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм Андрій Твердохліб
26.09.2020 15:04 5870
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:41 955
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:13 895
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха Андрій Твердохліб
26.09.2020 12:31 1107
Відео дня. Фантастичний гол Романа Безуса бісіклетою - один із найкращих в історії УПЛ
Відео дня. Фантастичний гол Романа Безуса бісіклетою - один із найкращих в історії УПЛ Андрій Твердохліб
26.09.2020 11:20 7611 1
УЄФА привітав Ігоря Бєланова з 60-річчям
УЄФА привітав Ігоря Бєланова з 60-річчям Стас Лысак
25.09.2020 18:00 973 1
Легенда дня! Володарю Золотого м'яча Ігорю Бєланову - 60
Легенда дня! Володарю Золотого м'яча Ігорю Бєланову - 60 Стас Лысак
25.09.2020 15:00 758
Пілот Макларена почав співати на неймовірній швидкості при перевірці радіо
Пілот Макларена почав співати на неймовірній швидкості при перевірці радіо Стас Лысак
25.09.2020 14:00 762
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:58 Футбол Вокер: Коноплянка знущався з мене 60 хвилин і ледь на завершив мою кар'єру в збірній 19
17:54 Футбол Гол українця допоміг ФК Мінськ перемогти Смолевичі у 25 турі чемпіонату Білорусі 30
17:40 Футбол Луческу розповів про стан Родрігеса перед матчем з Гентом 385 1
17:30 Блог Динамо отримає рекордні призові у разі виходу в Лігу чемпіонів 1205
17:24 Баскетбол БК Одеса підписав американського захисника 102
17:10 Бокс Арум: Не можна, щоб Усик стояв на шляху бою Ф'юрі - Джошуа 278
16:55 Формула 1 Гамільтон: Формула-1 просто хоче мене зупинити 248
16:40 Футбол Призначено арбітрів на матчі 1/16 Кубка України 343
16:30 Блог Варді стає жахом для Гвардіоли: гравець Лестера відзначився історичним досягненням 249
16:24 Біатлон Легендарний тренер з біатлону введений у кому після інфаркту 1503
16:18 Пряма трансляція Світоліна - Грачова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE 3657
16:07 Теніс Завацька програла Бертенс у першому колі Roland Garros 232
15:55 Футбол Шеффілд Юнайтед - Лідс 0:1. Огляд матчу 248
15:44 Футбол Роналду встановив історичне бомбардирське досягнення у Європі 658
15:30 Блог Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження 365
15:25 Баскетбол Стала відома дата старту фінальної серії НБА 347
15:14 Футбол Михайлович: Трансфер Супряги залежить від Динамо 598
14:59 Футбол Скрипник отримав гарантії від президента Зорі 1383
14:43 Бокс Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса 583
14:37 Блог ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини 871
14:22 Олімпійські Ігри-2020 У Японії назвали дату старту естафети олімпійського вогню 333
14:09 Інше Визначилась найсильніша людина України 1270
14:09 Футбол Шевчук виділив проблеми Шахтаря 456
13:47 Теніс Матчі Ролан Гаррос відкладаються через дощ 518
13:44 Пряма трансляція Завацька - Бертенс: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE 3584

БК Одеса підписав американського захисника

Сьогодні 17:24 102 0
Одесити посилилися баскетболістом Брендоном
БК Одеса підписав американського захисника
#Одеса

Джерело - Чемпіон.

Сезон 2020-2021 років в Одесі проведе Дрю Брендон, якого клуб підписав на заміну Джейвону Маккорміку.

Про це повідомляє портал Sportando.

Американець не може приїхати в Україну у зв'язку з проблемами з документами.

Брендон перед приїздом в Суперлігу в минулому сезоні пограв у другому дивізіоні чемпіонату Німеччини і чемпіонаті Польщі. У складі польської Легії новачок Одеси в середньому за гру набирав по 8,2 очка і 5,0 підбирання.

В Європі 28-річний Брендон також засвітився в Фінляндії та Румунії.

Нагадаємо, Київ-Баскет переміг Одесу у контрольному матчі.

Коментарі ()