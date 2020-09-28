Стала відома дата старту фінальної серії НБА

Джерело - Чемпіон.
Фінальна серія НБА 2020 року між Лос-Анджелес Лейкерс і Маямі Хіт розпочнеться в середу, 30 вересня.
Розклад фінальної серії:
1-й матч 30 вересня
2-й матч: 2 жовтень
3-й матч: 4 жовтень
4-й матч: 6 жовтень
5-й матч: 9 жовтень *
6-й матч: 11 жовтень *
7-й матч: 13 жовтень *
* - якщо знадобиться.
Лейкерс зіграють у фінальній серії вперше з 2010 року. Маямі не виходив до фінального раунду плей-оф з 2014 року.
The #NBAFinals presented by YouTube TV are set!@MiamiHEAT/@Lakers Game 1 tips Wednesday night at 9:00pm/et on ABC. pic.twitter.com/HV0RZak6ZZ— NBA (@NBA) September 28, 2020
Нагадаємо, Маямі вийшов у фінал НБА.