Стала відома дата старту фінальної серії НБА

Фінальна серія НБА 2020 року між Лос-Анджелес Лейкерс і Маямі Хіт розпочнеться в середу, 30 вересня.

Розклад фінальної серії:

1-й матч 30 вересня

2-й матч: 2 жовтень

3-й матч: 4 жовтень

4-й матч: 6 жовтень

5-й матч: 9 жовтень *

6-й матч: 11 жовтень *

7-й матч: 13 жовтень *

* - якщо знадобиться.

Лейкерс зіграють у фінальній серії вперше з 2010 року. Маямі не виходив до фінального раунду плей-оф з 2014 року.

The #NBAFinals presented by YouTube TV are set!@MiamiHEAT/@Lakers Game 1 tips Wednesday night at 9:00pm/et on ABC. pic.twitter.com/HV0RZak6ZZ