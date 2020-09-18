Адетокумбо – MVP сезону в НБА

Визначився найцінніший гравець НБА

Форвард Мілуокі Бакс Янніс Адетокумбо став найціннішим гравцем сезону-2019/20 в НБА.

Про це повідомив інсайдер Едріан Воджнаровскі.

У поточному розіграші його показники склали 29,5 очка, 13,6 підбора, 5,6 передачі, 1,0 перехоплення і 1,0 блок-шота в середньому за гру.

Крім того, 25-річний грек також став найкращим захисним баскетболістом в поточному сезоні. Таким чином, Янніс - третій гравець в історії Національної баскетбольної асоціації, кому вдалося виграти обидві нагороди в один рік. Раніше такими були - Майкл Джордан і Хакім Оладжувон.

Відзначимо, що форвард і за результатами кампанії-2018/19 отримував нагороду MVP.

Раніше НБА представила символічну збірну сезону серед новачків.