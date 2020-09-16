Денвер переписав історію НБА

Денвер встановив історичне досягнення в НБА

Джерело - Чемпіон.

Денвер Наггетс у 7 матчі серії другого раунду плей-оф обіграв Кліпперс і вийшов у фінал Західної конференції.

Наггетс стали першою командою в історії НБА, якій в одному розіграші плей-оф вдалося виграти дві серії, поступаючись 1:3. Раніше Денвер здійснив аналогічний камбек в серії першого раунду з Юта Джаз (4:3).

Також, Денвер першим в історії виграв 6 матчів поспіль, коли команда ризикувала вилетіти з плей-оф в разі поразки, що є новим рекордом.