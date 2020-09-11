 Хімік впевнено переміг Тернопіль у контрольній грі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Хімік впевнено переміг Тернопіль у контрольній грі

Сьогодні 16:11 252 0
Дебютант Суперліги не впорався з южненцями
Хімік впевнено переміг Тернопіль у контрольній грі
#Тернопіль, #Хімік

Джерело - Чемпіон.

Дебютант Суперліги Парі-Матч БК Тернопіль поступився у контрольному матчі проти Хіміка. 

Програвши лише заключну чверть, южненці лідирували протягом усієї дистанції та здобули впевнену перемогу з рахунком 86:76.

Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Хіміка Анрій Войналович, який набрав 25 очок (12/15 двоочкових, 1/2 штрафних) за 18 з половиною хвилин на майданчику. Також варто відзначити ефективну гру Льюїса Саллівана, який до 19 очок додав 11 підбирань та 4 передачі.

Тернопіль свої наступні контрольні матчі зіграє 13 та 14 вересня в столиці проти Київ-Баскета, а Хімік 11 вересня у Черкасах протистоятиме місцевим Мавпам.

Контрольний матч
10 вересня

Тернопіль - Хімік 76:86 (15:22, 22:26, 15:19, 24:19)

Раніше, Тернопіль переміг Черкаські Мавпи у контрольному матчі.

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