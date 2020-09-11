Хімік впевнено переміг Тернопіль у контрольній грі

Джерело - Чемпіон.
Дебютант Суперліги Парі-Матч БК Тернопіль поступився у контрольному матчі проти Хіміка.
Програвши лише заключну чверть, южненці лідирували протягом усієї дистанції та здобули впевнену перемогу з рахунком 86:76.
Найрезультативнішим гравцем матчу став форвард Хіміка Анрій Войналович, який набрав 25 очок (12/15 двоочкових, 1/2 штрафних) за 18 з половиною хвилин на майданчику. Також варто відзначити ефективну гру Льюїса Саллівана, який до 19 очок додав 11 підбирань та 4 передачі.
Тернопіль свої наступні контрольні матчі зіграє 13 та 14 вересня в столиці проти Київ-Баскета, а Хімік 11 вересня у Черкасах протистоятиме місцевим Мавпам.
Тернопіль - Хімік 76:86 (15:22, 22:26, 15:19, 24:19)
Раніше, Тернопіль переміг Черкаські Мавпи у контрольному матчі.