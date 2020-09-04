Одеса орендувала двох гравців Київ-Баскета

Одесити орендували Кондракова та Зайця

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Парі-Матч БК Одеса орендував на сезон 2020/21 двох гравців Київ-Баскета Юрія Кондракова та Іллі Зайця.

Про це повідомляє пресслужба одеського клубу.

Кондраков перейшов у столичний клуб у минулому сезоні з Запоріжжя. 24-річний гравець відіграв за киян 17 матчів у регулярному чемпіонаті Суперліги, в яких за 10.1 хвилини на майданчику набирав 4.0 очка, робив 1.1 підбирання та 1.1 передачі.

Заєць в минулому сезоні виходив на майданчик лише в 7 матчах і грав в середньому по 3 з половиною хвилини. 18-річний захисник в 2019 році був гравцем стартової п'ятірки в складі збірної України U-18.

Раніше, лідер Прометея не зіграє на домашньому турнірі.