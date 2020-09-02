Став відомий розклад матчів Кубка Прометея

Джерело - ФБУ.
У Кам’янському 4 вересня стартує передсезонний турнір команд Суперліги Парі-Матч Кубок Прометея-2020.
Про це повідомляє пресслужба ФБУ.
Участь у змаганнях братимуть Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Запоріжжя та Прометей.
Організатори планують онлайн відеотрансляцію усіх матчів турніру.
Розклад матчів:
4 вересня
16:30 Київ-Баскет - Черкаські Мавпи
19:00 Прометей - Запоріжжя
5 вересня
15:30 Київ-Баскет - Запоріжжя
18:00 Прометей - Черкаські Мавпи
6 вересня
11:30 Черкаські Мавпи - Запоріжжя
14:00 Прометей - Київ-Баскет
Раніше, Дніпро зіграє на товариському турнірі у Туреччині.