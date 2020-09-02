Став відомий розклад матчів Кубка Прометея

Турнір розпочнеться 4 вересня

Джерело - ФБУ.

У Кам’янському 4 вересня стартує передсезонний турнір команд Суперліги Парі-Матч Кубок Прометея-2020.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Участь у змаганнях братимуть Київ-Баскет, Черкаські Мавпи, Запоріжжя та Прометей.

Організатори планують онлайн відеотрансляцію усіх матчів турніру.

Розклад матчів:

4 вересня

16:30 Київ-Баскет - Черкаські Мавпи

19:00 Прометей - Запоріжжя

5 вересня

15:30 Київ-Баскет - Запоріжжя

18:00 Прометей - Черкаські Мавпи

6 вересня

11:30 Черкаські Мавпи - Запоріжжя

14:00 Прометей - Київ-Баскет

Раніше, Дніпро зіграє на товариському турнірі у Туреччині.