ФІБА перенесла Кубок Європи через коронавірус

Турнір не розпочнеться у заплановану дату

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) перенесла старт Кубка Європи ФІБА з 14 жовтня на 6 січня 2021 року через погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.

Про це повідомляє Федерація баскетболу України.

Формат турніру залишиться незмінним, при цьому вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті, передає Укрінформ.

Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке відбудеться в жовтні.

У груповому раунді Кубка Європи ФІБА зіграють два українські клуби - Київ-Баскет і Прометей з Кам'янського, а також може додатися Дніпро, якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Дніпро зіграє на товариському турнірі у Туреччині.