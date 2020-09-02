ФІБА перенесла Кубок Європи через коронавірус

Джерело - fbu.ua.
Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) перенесла старт Кубка Європи ФІБА з 14 жовтня на 6 січня 2021 року через погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної з коронавірусом.
Про це повідомляє Федерація баскетболу України.
Формат турніру залишиться незмінним, при цьому вивчається можливість проведення групового раунду для чотирьох команд в одному місті, передає Укрінформ.
Міста, які зможуть прийняти матчі, а також можливі зміни в регламенті будуть озвучені на засіданні правління ФІБА, яке відбудеться в жовтні.
У груповому раунді Кубка Європи ФІБА зіграють два українські клуби - Київ-Баскет і Прометей з Кам'янського, а також може додатися Дніпро, якщо не подолає кваліфікацію Ліги чемпіонів.
Нагадаємо, Дніпро зіграє на товариському турнірі у Туреччині.