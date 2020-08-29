Гравець переніс інсульт

Джерело - Чемпіон.

На 54-му році житті не стало гравця НБА Кліффа Робінсона.

Про це повідомив інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Робінсон був обраний Портленд на драфті-1989 під 36 загальним піком. У складі Блейзерс він провів вісім сезонів, де в сезоні 92/ 93 став найкращим запасним гравцем, а ще через рік був викликаний на Матч всіх зірок.

Потім він грав за Фінікс, Детройт, Голден Стейт і Нью-Джерсі, де закінчив кар'єру в 2007 році після 18 сезонів і 1380 ігор в НБА.

У 2017 році Робінсон пережив інсульт, після якого у нього відмовила ліва сторона тіла.