Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України

Джерело - ФБУ.
Тернопіль підписав контракт з 34-річним українським форвардом Андрієм Агафоновим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Минулого сезону Агафонов виступав за угорський ЗТЄ, де набирав 14,5 очка, 6,5 підбирання та 1,3 передачі за матч.
Раніше в Україні він виступав за Хімік, Будівельник, Одесу. Останні понад 5 років грає за кордоном, де його клубами також були німецький Кральсхайм, литовський П’єно Жвайгждес, румунський Пітешті.
Агафонов - чемпіон, п’ятиразовий бронзовий призер чемпіонату України, володар Кубка.
Нагадаємо, Кольченко перейшов до Тернополя.