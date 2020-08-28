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Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України

Сьогодні 15:55 95 0
Минулого сезону Агафонов виступав за угорський ЗТЄ
Тернопіль підписав колишнього гравця збірної України
#Тернопіль, #Агафонов

Джерело - ФБУ.

Тернопіль підписав контракт з 34-річним українським форвардом Андрієм Агафоновим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулого сезону Агафонов виступав за угорський ЗТЄ, де набирав 14,5 очка, 6,5 підбирання та 1,3 передачі за матч.

Раніше в Україні він виступав за Хімік, Будівельник, Одесу. Останні понад 5 років грає за кордоном, де його клубами також були німецький Кральсхайм, литовський П’єно Жвайгждес, румунський Пітешті.

Агафонов - чемпіон, п’ятиразовий бронзовий призер чемпіонату України, володар Кубка.  

Нагадаємо, Кольченко перейшов до Тернополя.

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