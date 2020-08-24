Прометей переміг Шауляй у контрольному матчі

Українська команда здобула другу перемогу на зборах

Джерело - Чемпіон.

Клуб Суперліги Парі-Матч Прометей провів другий контрольний матч на тренувальному зборі в Литві.

Команда Віталія Чернія грала проти представника вищого литовського дивізіону Шауляя та здобула впевнену перемогу з рахунком 99:77 (49:37, 50:40).

Для українського клубу, який продовжує підготовку до сезону 2020/21 та дебютного виступу на євроарені, це був другий контрольний матч у Литві. У першій грі команда з Кам’янського, нагадаємо, перемогла Жальгіріс-2.

Свій третій матч у Каунасі Прометей зіграє 25 серпня проти Нептунаса.

Контрольний матч

23 серпня

Шауляй - Прометей 77:99 (37:49, 40:50)