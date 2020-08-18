Захисник Юти повторив рекорд Джордана

Мітчелл набрав 57 очок

Джерело - Чемпіон.

Юта розпочала серію першого раунду з Денвером драматичною поразкою в овертаймі (125:135), а Мітчелл за 43 хвилини набрав 57 очок (19 з 33 з гри, 6 з 15 триочкових, 13 з 13 з лінії штрафних).

Лідер Джаз став наймолодшим баскетболістом НБА, який набрав більше 50 очок в матчі плей-офф, з часів Майкла Джордана, який в 1986 році в серії з Бостоном видав рекордні в історії ліги 63 бали.

Перформанс Мітчелла в поєдинку з Денвером став третім найрезультативнішим в історії плей-офф. Крім Джордана в пост-сезоні більше Донована набирав тільки Елджін Бейлор – 61 очко в 1962 році в матчі з Бостоном.