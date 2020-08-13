БК Одеса підписав американського захисника

Блейлок став четвертим американцем у команді Юшкіна

Джерело - ФБУ.

БК Одеса підписав угоду з 23-річним американським захисником Делейні Блейлоком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Останнього сезону американець виступав в ірландській Суперлізі за команду Белфаст Старз. У середньому за матч набирав 23,8 очка, 7,2 підбирання та 2,8 передачі.

До того Делейні чотири сезони виступав в NCAA за команду університету Льюїса.

Це вже четвертий американець у складі одеситів на наступний сезон. Раніше в клубі продовжили угоду з Рамелом Брауном, а також підписали Бадена Джаксена та Джейвона МакКорміка.

Раніше, БК Одеса підсилив склад двома українцями.