Тищенко перейшов у Тернопіль

Досвідчений центровий гратиме за дебютанта елітного дивізіону

Джерело - ФБУ.

Дебютант Суперліги Парі-Матч Тернопіль підписав контракт з досвідченим українським центровим Олександром Тищенком.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон 31-річний бігмен починав у складі Київ-Баскета, після чого перейшов у Харківські Соколи, з якими догравав більшу частину чемпіонату.

У 24 матчах сезону 2019/20 Тищенко набирав 5.6 очка, робив 3.2 підбирання та 1.3 передачі в середньому за 21 хвилину на паркеті.

Український центровий раніше захищав кольори БК Київ, Кременя, Черкаських Мавп, БІПи, ставав чемпіоном України у складі Будівельника, а також виступав за кордоном в Румунії та Білорусі.

Раніше, Кольченко перейшов до Тернополя.