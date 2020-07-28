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Тернопіль підписав колишнього гравця Запоріжжя

Сьогодні 14:42 1108 0
Новачок Суперліги підписав чергового гравця
Тернопіль підписав колишнього гравця Запоріжжя
#Сандул, #Тернопіль

Джерело - Чемпіон.

29-річний центровий Максим Сандул поповнив ряди новачка Суперліги БК Тернопіль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Минулий сезон Сандул починав у Київ-Баскеті, після чого перебрався до лав БК Запоріжжя. У Суперлізі провів 22 матчі, в яких в середньому набирав 4,6 очка, робив 4,9 підбору в середньому за 16,4 хвилини на паркеті.

Відзначимо, що раніше Тернопіль підписав контракти з трьома американцями - Едріеном Боуї, Ефверілом Угба і Керрінгтона Уордом, а також українцем Андрієм Кальниченком.

Раніше, Київ-Баскет підписав форварда збірної України.

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