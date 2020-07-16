БК Тернопіль придбав досвідченого українця

Новачок Суперліги продовжує підсилювати склад

Джерело - Чемпіон.

БК Тернопіль підписав контракт з форвардом Андрієм Кальніченком, який три останні сезони провів в румунському Клужі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Кальніченко в сезоні 2019-2020 в матчах чемпіонату Румунії в середньому за гру набирав по 4,8 очка і 3,1 підбирання. У Кубку Європи ФІБА форвард приносив Клужу по 6,3 очка і 2,5 підбирання.

В Україні Кальніченко відомий за виступами за Хімік, Одесу, Донецьк і Черкаські Мавпи.

Раніше, Тернопіль підписав американського захисника Бові.