МБК Миколаїв підписав першого легіонера

Холсі перейшов з Острави

Джерело - ФБУ.

Клуб Суперліги Парі-Матч МБК Миколаїв підписав контракт із американським важким форвардом Каммеоном Холсі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Холсі чотири сезони виступав за університетську команду Джорджія Тек (1 Дивізіон NCAA), а в 2014 році безрезультатно виставив свою кандидатуру на драфт.

У минулому сезоні 2019/20 американець грав за чеський клуб Острава, у складі якого набирав 15.9 очка, робив 7.6 підбирання та 2.3 передачі за 27 хвилин на майданчику (РЕ 18.3).

Холсі став першим новачком-легіонером Миколаєва в це міжсезоння.

Раніше, Тернопіль підписав американського захисника Бові.