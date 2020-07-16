МБК Миколаїв підписав першого легіонера

Джерело - ФБУ.
Клуб Суперліги Парі-Матч МБК Миколаїв підписав контракт із американським важким форвардом Каммеоном Холсі.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Холсі чотири сезони виступав за університетську команду Джорджія Тек (1 Дивізіон NCAA), а в 2014 році безрезультатно виставив свою кандидатуру на драфт.
У минулому сезоні 2019/20 американець грав за чеський клуб Острава, у складі якого набирав 15.9 очка, робив 7.6 підбирання та 2.3 передачі за 27 хвилин на майданчику (РЕ 18.3).
Холсі став першим новачком-легіонером Миколаєва в це міжсезоння.
Раніше, Тернопіль підписав американського захисника Бові.