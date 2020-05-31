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Український гравець покине Барселону

Сьогодні 10:53 742 0
Український гравець покине Барселону

Джерело - basket.com.ua.

Барселона попрощається з українським центровим Артемом Пустовим.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Пустовий не входить в плани головного тренера Барселони Светислава Пешича. За два роки в команді Пустовий майже не отримував ігрового часу. В Артема залишився один рік за контрактом. Барселона може піти за двома сценаріями: віддати в оренду Пустового іншій команді, яка візьме на себе більшу частину його зарплати. Це дозволить Барселоні зберегти пріоритетне право на пропозицію Пустовому через рік. Другий варіант - відрахування Артема з виплатою компенсації, якщо не знайдеться зацікавленої в його оренді команди.

Клуб втратив близько 15% очікуваного доходу в поточному сезоні через пандемію коронавірусу, тому бюджет на наступний рік скоротиться. Очікується, що команду поповнить розігруючий Панатінаїкоса Нік Калатес. Малкольм Ділейні вже покинув Барселону, Пустовий, Кевін Пангос і Леандро Больмаро теж повинні піти.

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