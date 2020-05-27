Названо орієнтовну дату відновлення НБА

Ліга може повернутися 22 липня

Керівництво НБА в особі комісіонера Адама Сільвера визначилося з орієнтовною датою відновлення сезону.

Про це повідомляє журналіст Sports Illustrated Сема Еміко.

Ліга може повернутися 22 липня. Перед відновленням сезону команди пройдуть 14-денний карантин і 2-3-тижневий тренувальний табір.

Очікується, що сезон в НБА відновиться відразу з плей-оф. У лізі розглядають варіант, при якому перший раунд буде замінений груповим етапом на 20 клубів - по дві кращі команди з кожної з чотирьох груп вийдуть в плей-офф і продовжать боротьбу за титул в класичних серіях до чотирьох перемог.

Раніше повідомлялося, що сезони в Євролізі і Єврокубку достроково завершені.