 Астану визнали чемпіоном Казахстану | Баскетбол | Champion.com.ua
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Астану визнали чемпіоном Казахстану

Сьогодні 21:12 624 0
Астана стала восьмиразовим чемпіоном Казахстану
Астану визнали чемпіоном Казахстану
#Астана

Джерело - Федерація баскетболу Казахстану.

Астана визнана переможцем Національної ліги чемпіонату республіки Казахстан

Про це повідомляє федерація баскетболу Казахстану.

Рішення про дострокове завершення чемпіонату Казахстану було прийнято в п'ятницю в зв'язку з продовженням в країні заборони на проведення масових заходів.

Астана стала восьмиразовим чемпіоном Казахстану. Друге місце дісталося клубу Барси Атирау, третє - Тоболу з Костаная.

Нагадаємо, чемпіонат Греції достроково завершений, Панатінаїкос визнаний чемпіоном.

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