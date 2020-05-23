Астану визнали чемпіоном Казахстану

Джерело - Федерація баскетболу Казахстану.
Астана визнана переможцем Національної ліги чемпіонату республіки Казахстан
Про це повідомляє федерація баскетболу Казахстану.
Рішення про дострокове завершення чемпіонату Казахстану було прийнято в п'ятницю в зв'язку з продовженням в країні заборони на проведення масових заходів.
Астана стала восьмиразовим чемпіоном Казахстану. Друге місце дісталося клубу Барси Атирау, третє - Тоболу з Костаная.
Нагадаємо, чемпіонат Греції достроково завершений, Панатінаїкос визнаний чемпіоном.