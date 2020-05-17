Український баскетболіст знаходиться в комі

Відомий баскетбольний данкер та гравець Вищої ліги України – Сергій Мясоєдов знаходиться в комі.

Про це повідомляється на сайті Федерації баскетболу України

У наслідок нещасного випадку Сергій отримав важкий забій. За попередньою інформацією це трапилося після падіння вчора (16 травня) вранці з велосипеда. Він майже відразу звернувся до міської лікарні екстреної та швидкої допомоги Запоріжжя №5, скарга була на сильну біль у ключиці. Однак, там же в лікарні Сергій знепритомнів та впав у кому, лікарі діагностували внутрішньочерепну гематому голови.

У цій же лікарні Сергій був прооперований. Зараз він знаходиться у край важкому стані. Це зазначає президент Запорізької федерації баскетболу Валерій Елькінсон.

"Ситуація дуже важка. Сьогодні о 12:00 була зроблена комп'ютерна томограма, на щастя, її аналіз показав, що гемотома не збільшилася, але стан дуже важкий... Все залежить від найближчих днів. Щодо умов та медичного супроводу Сергія все на високому рівні, ми підключили керівництво міста, яке допомагає у цьому. Великі сподівання на молодий організм Сергія, якому потрібно витримати навантаження".

Сергій Мясоєдов на прізвисько "Комар" багаторазовий учасник та переможець слем-данк контестів найвищого рівня, брав участь у Матчі Зірок Суперліги та інших топ івентах. У Вищій баскетбольній лізі України 25-річний форвард виступав за Запоріжжя-2, Інваспорт з Дніпра та запорізький Металурга.