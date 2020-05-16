Від коронавірусу помер лікар ЦСКА

Джерело - Чемпіон.

Лікар російського баскетбольного ЦСКА Роман Абжелілов помер від коронавірусу на 45 році життя.

Про це повідомляє пресслужба московського клубу.

"Сьогодні не стало нашого доброго і завжди чуйного друга, колеги, блискучого доктора і відмінного сім'янина Романа Абжелілова. Його організм відчайдушно боровся, але так і не зумів впоратися з ускладненнями здоров'я, викликаними коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Раніше, від коронавірусу помер головний тренер збірної Росії з боротьби.