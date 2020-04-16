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Євролігу хочуть дограти до серпня

Сьогодні 18:46 286 0
Жорді Бертомеу прокоментував відновлення Євроліги
Євролігу хочуть дограти до серпня
#Євроліга

Джерело - sport.ua.

Євроліга розглядає різні варіанти закінчення сезону, проте всі вони базуються на тому, що матчі доведеться проводити без глядачів.

Про це розповів президент Євроліги Жорді Бертомеу.

"Євроліга не може закінчити сезон пізніше, ніж кінець липня. Тобто, кінець липня є кінцевою точкою для сезону 2019/20. Грати в вересні-жовтні не планують і не хочуть, тому що це створить проблеми з календарем наступного сезону", - розповів Бертомеу.

Одним із найбільш вірогідних сценаріїв є проведення Фіналу восьми замість плей-оф в одній локації. Той же формат стосується і Єврокубка.

Опцій по місцях проведення турнірів у Євроліги багато, проте остаточне рішення буде прийнято не скоро. Пошуки максимально безпечних міст/арен тривають.

Нагадаємо, чемпіонат Іспанії планують завершити на віддалених островах.

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