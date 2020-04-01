НБА може завершити сезон в одному місті

У НБА розглядають варіанти завершення сезону

Національна баскетбольна асоціація (НБА) розглядає варіант, при якому сезон буде дограний в одному місті.

Про це розповів інсайдер ESPN Едріан Войнаровскі.

У якості варіанта розглядається Лас-Вегас.

"НБА розглядає багато різних сценаріїв, майже всі вони побудовані навколо ідеї відновлення сезону без уболівальників на трибунах", - розповів Войнаровскі.

На момент зупинки сезону команди НБА встигли зіграти 63-67 з 82-х матчів регулярного чемпіонату.

Нагадаємо, у НБА хочуть скоротити плей-оф.

Раніше, гравець Бостона вилікувався від коронавірусу.