НБА може завершити сезон в одному місті

Джерело - xsport.ua.
Національна баскетбольна асоціація (НБА) розглядає варіант, при якому сезон буде дограний в одному місті.
Про це розповів інсайдер ESPN Едріан Войнаровскі.
У якості варіанта розглядається Лас-Вегас.
"НБА розглядає багато різних сценаріїв, майже всі вони побудовані навколо ідеї відновлення сезону без уболівальників на трибунах", - розповів Войнаровскі.
На момент зупинки сезону команди НБА встигли зіграти 63-67 з 82-х матчів регулярного чемпіонату.
Нагадаємо, у НБА хочуть скоротити плей-оф.
Раніше, гравець Бостона вилікувався від коронавірусу.