Харківські Соколи програли киянам в овертаймі у Суперлізі

Кияни здобули перемогу з перевагою у три очки

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Харківські Соколи вдома приймали Київ-Баскет.

Перша чверть матчу була за гостями, друга - за господарями. Далі після перерви гості відіграли 6 очок і гра перейшла в овертайм. Кияни здобули перемогу з перевагою у три очки.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

8 березня

Харківські Соколи - Київ-Баскет 95:98 ОВ (10:23, 36:17, 19:23, 19:21, 11:14)

Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.

Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.