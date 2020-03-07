Джерело - Чемпіон.
Дебютант Суперліги Парі-Матч Прометей змінив головного тренера.
Про це повідомляє ФБУ.
За обопільною згодою сторін було прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Карлісом Муйжніексом.
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Прометей займає друге місце в турнірній таблиці, здобувши під керівництвом латвійського фахівця 16 перемог в 24 матчах регулярного чемпіонату.
Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.
Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.