Прометей розпрощався з головним тренером

Джерело - Чемпіон.

Дебютант Суперліги Парі-Матч Прометей змінив головного тренера.

Про це повідомляє ФБУ.

За обопільною згодою сторін було прийнято рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Карлісом Муйжніексом.

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Прометей займає друге місце в турнірній таблиці, здобувши під керівництвом латвійського фахівця 16 перемог в 24 матчах регулярного чемпіонату.

Нагадаємо, Миколаїв у неймовірному матчі переміг Прометей у Суперлізі.

Раніше, Харківські Соколи призначили нового головного тренера.