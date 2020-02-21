Детройт з Михайлюком поступився Мілуокі, перемоги Брукліна та Атланти. Результати матчів НБА

У НБА було зіграно шість матчі

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації були зіграні чергові матчі регулярного чемпіонату.

Український захисник Детройта Святослав Михайлюк з'явився в старті на гру проти Мілуокі і провів на паркеті 28 хвилин і 30 секунд. На його рахунку в даному поєдинку 7 очок. Він зумів закинути 2 з 4 двоочкових і 1 з 5 триочкових.

НБА. Регулярний чемпіонат

21 лютого

Детройт - Мілуокі 106:126 (18:32, 23:38, 30:28, 35:28)

Атланта - Маямі 129:124 (32:36, 31:28, 27:33, 39:27)

Філадельфія - Бруклін 112:104 ОТ (26:20, 16:32, 35:26, 26:25, 9:1)

Чикаго - Шарлотт 93:103 (20:33, 24:27, 29:19, 20:24)

Сакраменто - Мемфіс 129:125 (37:35, 33:26, 27:29, 32:35)

Голден Стейт - Х'юстон 105:135 (17:38, 33:34, 27:37, 28:26)

Нагадаємо, команда Леброна виграла Матч всіх зірок НБА.