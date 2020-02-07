Київ-Баскет переміг Черкаські Мавпи у Суперлізі

Кияни перемогли з перевагою у вісім очок

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Київ-Баскет зустрічався з Черкаськими Мавпами.

Досить результативно кияни провели другу чверть, забезпечивши собі 12 очок переваги. Далі гості намагалися уникнути поразки і наприкінці матчу скоротили відставання у рахунку до чотирьох очок. Та все ж господарі втримали переможний рахунок.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

7 лютого

Київ-Баскет - Черкаські Мавпи 95:87 (25:27, 31:19, 20:17, 19:24)

Раніше, Прометей вдома переграв Одесу у Суперлізі.

Нагадаємо, Хімік на виїзді знищив Запоріжжя у Суперлізі.