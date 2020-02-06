Миколаїв переміг Харківські Соколи у Суперлізі

Миколаївці перемогли з різницею у 17 очок

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Миколаїв приймав команду Харківські Соколи.

У перших двох чвертях команди обмінялися мінімальними перемогами. У третій чверті господарі здобули сім очок переваги, які додалися до двох після першої половини зустрічі. У четвертій чверті гості не змогли на рівних зіграти з суперником. Миколаївці святкували впевнену перемогу.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

6 лютого

Миколаїв - Харківські Соколи 81:64 (18:21, 23:18, 20:13, 20:12)

Раніше, Прометей вдома переграв Одесу у Суперлізі.

Нагадаємо, Хімік на виїзді знищив Запоріжжя у Суперлізі.