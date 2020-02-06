 Лень перейшов у Сакраменто | Баскетбол | Champion.com.ua
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Атланта обміняла Леня в Сакраменто

Сьогодні 09:42 390 0
Атланта обміняла Леня в Сакраменто
#Лень, #Атланта, #НБА

Джерело - sport.ua.

Атланта Хоукс обміняла українця Олексія Леня в Сакраменто Кінгз.

Про це повідомляє ESPN.

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Український центровий Лень і Джабарі Паркер відправляються в Сакраменто, в зворотному напрямку слідує центровий Дуейн Дедмон і два піки другого раунду майбутніх драфтів (2020 року, 2021).

Лень в поточному сезоні зіграв 40 матчів. В середньому за гру українець набирав 8,7 очка + 5,8 підбирання + 1,1 передачі.

Нагадаємо, Лень травмувався у матчі з Оклахомою.

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