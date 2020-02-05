 Суперліга Паріматч: Київ прийме центральний матч туру | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Україні
Сьогодні 17:10 476
Динамо розгромило Олімпію у контрольному матчі
Сьогодні 18:52 757
Збірну Росії не допустять на ЧС-2022
Сьогодні 12:04 2533 1
Я вважаю Росію агресором - Чухаджян
Сьогодні 11:30 3161 3
Крижаним Вовкам зарахували технічну поразку у матчі із Динамо
Сьогодні 10:36 580
Який, бл**ь, закон у цій країні: Екс-лідера Металіста зупинила поліція
Сьогодні 10:00 4969 3
Багатскіс: В збірну України потрібно брати іноземця
Сьогодні 09:30 1378
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав
Сьогодні 08:45 1965
Хімік програв п'ятий матч групового етапу Ліги чемпіонів
Вчора 19:39 494
Україна зіграла внічию з Францією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 19:24 1277
Блоги
Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке
Фейл Динамо, Смалійчук відповідає Палкіну, а Карпати йдуть на дно - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 18:17 589
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича
Де Пена забив гол у стилі Ібрагімовича Valeriy Ruchka
Вчора 17:12 2902
Шевченко відвідав тренування Шахтаря
Шевченко відвідав тренування Шахтаря Valeriy Ruchka
Вчора 16:47 379
Усик ефектно станцював на тренуванні
Усик ефектно станцював на тренуванні Valeriy Ruchka
Вчора 12:09 2213
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист
У діях дружини екс-футболіста Динамо прослідковується наруга над державними символами. Такі дії караються навіть строком позбавлення волі до 3-х років - юрист Андрій Твердохліб
Вчора 12:03 10838 4
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:40 Фігурне катання Скандальна російська фігуристка відібралася на юніорський ЧС від України 67
20:28 Блог Усик назвав віслюком воїна АТО і присвятив йому критичний вірш 579 3
20:25 Футбол Ювентус цікавиться захисником Барселони 143
20:11 Футбол Карпати - Тузла Сіті 0:1. Огляд матчу 85
20:05 Футбол Буряк: Хотів би, щоб Україна була такою, як Радянському Союзі 461
19:58 Баскетбол Хімік на виїзді знищив Запоріжжя у Суперлізі 90
19:45 Футбол Динамівець Де Пена забив супергол у ворота Олімпії 495
19:40 Хокей Україна матчем з фаворитом стартує на олімпійському кваліфікаційному турнірі 358
19:25 Футбол Буряк: Якщо не буде Динамо, то не буде і Шахтаря 1144
19:09 Футбол Український футболіст Ференцвароша може виступати за збірну Угорщини 504
18:52 Футбол Динамо розгромило Олімпію у контрольному матчі 757
18:47 Блог Роналду показав, як проводить свій день народження 328
18:40 Футбол Шахтар виключив із заявки на сезон трьох гравців 940
18:23 Футбол Львів програв Графичару у контрольному матчі 274
18:05 Гандбол Найтитулованіший гандбольний клуб України незабаром може припинити своє існування 849
18:03 Баскетбол Суперліга Паріматч: Київ прийме центральний матч туру 185
17:54 Біатлон Чемпіонат світу з біатлону-2020: календар і розклад змагань 1000
17:47 Футбол Шахтар не зміг перемогти Сеннер'юск у контрольному матчі 309
17:40 Бокс Сіренко проведе бій проти екс-суперника Усика 441
17:25 Футбол Шість українських легіонерів потрапили в заявки європейських клубів на весняну частину єврокубків 244
17:10 Легка атлетика Магучіх визнали найкращою легкоатлеткою року в Україні 476
16:55 Бокс Потенційний суперник Ломаченка заарештований в США 1949
16:40 Футбол Вакуленко: Не розумію, чому президент Інгульця назвав мене негідником 628
16:25 Футбол Бутко може продовжити кар'єру у Польщі 592
16:20 RunNews Як обрати бігові кросівки? 151

Суперліга Паріматч: Київ прийме центральний матч туру

Сьогодні 18:03 185 0
Суперліга Паріматч: Київ прийме центральний матч туру

Джерело - Чемпіон.

Чим менше турів залишається до завершення регулярної частини Суперліги Паріматч, тим більш напруженими виходять ігри чемпіонату. Команди йдуть в турнірній таблиці дуже щільно. Київ-Баскет, Хімік і Черкаські Мавпи, наприклад, набрали по 30 очок і зараз ділять третє місце. А Прометей всього на один бал відстає від Дніпра, який є лідером.

Таким чином, в найближчому турі практично будь-яка з команд може як вирватися вперед, так і пропустити вперед конкурентів. Явно втратить очки Київ-Баскет або Черкаські Мавпи, які зіграють в столиці. У цьому сезоні Суперліги Паріматч вони встигли зіграти лише раз і тоді сильнішими виявилися черкаські баскетболісти. Зате кияни двічі взяли гору в Кубку України.

Хороший шанс поліпшити своє становище отримає чинний чемпіон Хімік. Команда програла три матчі поспіль, а тепер її чекають матчі з Запоріжжям і Прометеєм. Запорожців Хімік в цьому сезоні вже двічі обіграв, а ось новачкові Суперліги Паріматч, навпаки, два рази поступився. Втім, Прометей вже не така грізна команда, як на старті чемпіонату. І те, що її можна обіграти показали навіть Харківські Соколи, у яких поки що лише дві перемоги. Так що місце інтризі є завжди.

Максим Міхельсон, головний тренер БК Черкаські Мавпи:

"Це принциповий матч, перш за все, з точки турнірного значення. Ми хочемо зачепитись за верхню частину таблиці і Київ-Баскет це один з наших основних конкурентів. Тому, чекаємо серйозної боротьби, особливо, від наших гравців. Боротьба в кожному матчі чемпіонату стає все більш наполегливою. Думаю, попереду нас чекає ще багато чого цікавого. Команди посилюються як в ігровому плані, так і в плані ротації".

 

Коментарі ()