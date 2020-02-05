Суперліга Паріматч: Київ прийме центральний матч туру

Джерело - Чемпіон.

Чим менше турів залишається до завершення регулярної частини Суперліги Паріматч, тим більш напруженими виходять ігри чемпіонату. Команди йдуть в турнірній таблиці дуже щільно. Київ-Баскет, Хімік і Черкаські Мавпи, наприклад, набрали по 30 очок і зараз ділять третє місце. А Прометей всього на один бал відстає від Дніпра, який є лідером.

Таким чином, в найближчому турі практично будь-яка з команд може як вирватися вперед, так і пропустити вперед конкурентів. Явно втратить очки Київ-Баскет або Черкаські Мавпи, які зіграють в столиці. У цьому сезоні Суперліги Паріматч вони встигли зіграти лише раз і тоді сильнішими виявилися черкаські баскетболісти. Зате кияни двічі взяли гору в Кубку України.

Хороший шанс поліпшити своє становище отримає чинний чемпіон Хімік. Команда програла три матчі поспіль, а тепер її чекають матчі з Запоріжжям і Прометеєм. Запорожців Хімік в цьому сезоні вже двічі обіграв, а ось новачкові Суперліги Паріматч, навпаки, два рази поступився. Втім, Прометей вже не така грізна команда, як на старті чемпіонату. І те, що її можна обіграти показали навіть Харківські Соколи, у яких поки що лише дві перемоги. Так що місце інтризі є завжди.

Максим Міхельсон, головний тренер БК Черкаські Мавпи: