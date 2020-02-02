Джерело - Чемпіон.
Гравець столичного Київ-Баскету Максим Пустозвонов в запеклій боротьбі виборов перше місце у конкурсі снайперів Суперліги Парі-Матч з фінальним результатом у 22 бали.
В першій своїй спробі Максим набрав 20 балів та одразу гарантував собі місце у фіналі, куди також потрапили одесит Брюс Мейсі, а також Денис Лукашов із Прометея.
В першій спробі Мессі та Пустозвонов набрали рівну кількість балів, тож глядачі у столичному Палаці Спорту мали змогу спростерігати додатковий фінальний раунд, де беззаперечно сильнішим був саме улюбленець місцевої публіки – Максим Пустозвонов.
Повні результати.
Перший раунд:
Макс Пустозвонов – 20 балів.
Брюс Мессі – 20 балів.
Денис Лукашов – 18 балів.
Олексій Онуфрієв – 18 балів.
Максим Закурдаєв – 17 балів.
Діон Райт – 16 балів.
Андрій Мироненко – 15 балів.
Кирило Марченко – 14 балів.
Роман Козлов – 11 балів.
Фінал:
Макс Пустозвонов – 22 бали.
Брюс Мессі – 12 балів.