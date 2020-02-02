Джерело - Чемпіон.

Гравець столичного Київ-Баскету Максим Пустозвонов в запеклій боротьбі виборов перше місце у конкурсі снайперів Суперліги Парі-Матч з фінальним результатом у 22 бали.

В першій своїй спробі Максим набрав 20 балів та одразу гарантував собі місце у фіналі, куди також потрапили одесит Брюс Мейсі, а також Денис Лукашов із Прометея.

В першій спробі Мессі та Пустозвонов набрали рівну кількість балів, тож глядачі у столичному Палаці Спорту мали змогу спростерігати додатковий фінальний раунд, де беззаперечно сильнішим був саме улюбленець місцевої публіки – Максим Пустозвонов.

Повні результати.

Перший раунд:

Макс Пустозвонов – 20 балів.

Брюс Мессі – 20 балів.

Денис Лукашов – 18 балів.

Олексій Онуфрієв – 18 балів.

Максим Закурдаєв – 17 балів.

Діон Райт – 16 балів.

Андрій Мироненко – 15 балів.

Кирило Марченко – 14 балів.

Роман Козлов – 11 балів.

Фінал:

Макс Пустозвонов – 22 бали.

Брюс Мессі – 12 балів.