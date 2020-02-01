Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги

У столиці України відбувся Матч всіх зірок баскетбольної Суперліги

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 лютого, у київському Палаці спорту відбулася головна баскетбольна подія - Матч зірок Суперліги-2020.

Перемогу у матчі здобула команда Зірок Легіону, яка обіграла Зірок України з рахунком 126:119.

MVP Матчу зірок-2020 став гравець з Дніпра – Генрі Дугат, який за 20 хвилин на паркеті ледь не назбирав собі до активу тріпл-дабл: 14 балів, 8 підбирань та 9 передач.

Матч зірок Суперліги-2020

01 лютого

Зірки України – Зірки Легіону. 119:126 (25:37, 36:31, 29:29, 29:29)

Зірки України (тренер – Денис Журавльов): Марченко (2), Луценко (5+10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Войналович (10), Онуфрієв (4), Конате (14) – старт; Близнюк (11+4 передачі – 4 втрати), Лукашов (6 + 5 підбирань + 4 передачі), Пустозвонов (22+5 підбирань + 6 передач), Корнієнко (14+8 підбирань), Петров (9+6 підбирань + 6 передач), Мироненко (8+5 передач), Фесенко (14).

Зірки Легіону (тренер – Карліс Муйжніекс): Дугат (14+8 підбирань + 9 передач), К. Петерсон (16+9 підбирань + 11 передач – 5 втрат), К. Гілл (8), Гаджіфейзовіч (8+4 передачі ), Р. Браун (4+5 підборів) – старт; Мессі (16+10 підбирань + 4 передачі), Д. Райт (16), Салліван (14+6 підбирань), Майерс (2), Д. Террелл (8+5 передач), Делван Грем (10+6 підбирань), Б. Рендольф (10+6 передач).

Нагадаємо, форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.