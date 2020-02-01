 Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги | Баскетбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
Сьогодні 18:46 260
Кенін виграла Australian Open
Сьогодні 12:55 743
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Сьогодні 12:17 1720
Шелестюк здобув впевнену перемогу над Вероном
Сьогодні 08:58 1475
Бока Хуніорс викупив Самбрано у Динамо
Вчора 23:56 681
Дуель українських красунь у Німеччині. Магучіх знову перестрибала Левченко
Вчора 23:46 1183
Бех-Романчук тріумфувала на змаганнях в Німеччині
Вчора 23:22 697
Магучіх встановила світовий рекорд у Німеччині
Вчора 22:59 1423 1
Трансфер Матвієнка в Арсенал зірвався через Палкіна – Смалійчук
Вчора 20:30 1683
Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА
Вчора 19:56 1187
Блоги
Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги
Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:32 619
Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта
Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:32 402
Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса
Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:27 477
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке
Про натяки Мілевського, відверті фотосесії, сексизм і гроші - Саша Лобода у ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:56 324
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі
Переможний стрибок Бех-Романчук - найкращий результат сезону в світі Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:17 1716
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:32 Футбол ПСЖ знищив Монпельє у 22 турі Ліги 1 91
20:18 Футбол Голанд встановив унікальний рекорд Бундесліги 326
19:58 Теніс Юний український тенісист вийшов у фінал турніру у Франції 221
19:36 Футбол Фреда визнали найкращим гравцем Манчестер Юнайтед у січні 438
19:19 Футзал Сербія розгромила Україну у кваліфікації на чемпіонат світу 975
19:07 Футбол Ліверпуль обіграв Саутгемптон, перемоги Евертона та Шеффілд Юнайтед. Результати 25 туру АПЛ 238
18:53 Футбол Реал розібрався з Атлетіко у 22 турі Ла-Ліги 173
18:46 Баскетбол Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги 260
18:28 Футбол Боруссія знищила Уніон, перемоги Гоффенгайма та Баварії. Результати 20 туру Бундесліги 214
18:14 Бокс Наступний бій Гвоздика відбудеться влітку 272 1
17:58 Футбол Динамо візьме 23 гравців на збори у Туреччину 482
17:46 Бокс Хргович: Усик малий для суперважкої ваги 282
17:32 Блог Форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги 622
17:30 Футбол Карпати розгромили словацький клуб у контрольному матчі 333
17:14 Біатлон Бех фінішувала шістнадцятою у спринті на юніорському чемпіонаті світу 324
16:57 Футбол Моурінью: З першого дня в Тоттенгемі знав, що Еріксен піде в Інтер 233
16:44 Пряма трансляція Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу еліт-раунду кваліфікації чемпіонату світу 2669
16:43 Пряма трансляція Ліверпуль - Саутгемптон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 1776
16:42 Футбол Лестер втратив перемогу над Челсі у 25 турі АПЛ 240
16:41 Пряма трансляція Вест Гем - Брайтон: онлайн-трансляція матчу 25 туру АПЛ. LIVE 801
16:38 Пряма трансляція Реал Мадрид - Атлетіко Мадрид: онлайн-трансляція матчу 22 туру Ла-Ліги. LIVE 1072
16:32 Блог Легенди живуть вічно: У Києві оплесками вшанували пам'ять Кобі Браянта 404
16:27 Блог Прощання з Браянтом: промова Леброна Джеймса 480
16:10 Теніс 15-річний тенісист помер під час тренування 467
15:51 Хокей Дніпро впевнено здолав Білий Барс у регулярному чемпіонаті 201

Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги

Сьогодні 18:46 260 0
У столиці України відбувся Матч всіх зірок баскетбольної Суперліги
Збірна Легіону здобула перемогу на Матчі зірок Суперліги
#Суперліга

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 лютого, у київському Палаці спорту відбулася головна баскетбольна подія - Матч зірок Суперліги-2020.

Перемогу у матчі здобула команда Зірок Легіону, яка обіграла Зірок України з рахунком 126:119.

MVP Матчу зірок-2020 став гравець з Дніпра – Генрі Дугат, який за 20 хвилин на паркеті ледь не назбирав собі до активу тріпл-дабл: 14 балів, 8 підбирань та 9 передач.

Матч зірок Суперліги-2020

01 лютого

Зірки України – Зірки Легіону. 119:126 (25:37, 36:31, 29:29, 29:29)

Зірки України (тренер – Денис Журавльов): Марченко (2), Луценко (5+10 підбирань + 6 передач + 5 перехоплень), Войналович (10), Онуфрієв (4), Конате (14) – старт; Близнюк (11+4 передачі – 4 втрати), Лукашов (6 + 5 підбирань + 4 передачі), Пустозвонов (22+5 підбирань + 6 передач), Корнієнко (14+8 підбирань), Петров (9+6 підбирань + 6 передач), Мироненко (8+5 передач), Фесенко (14).

Зірки Легіону (тренер – Карліс Муйжніекс): Дугат (14+8 підбирань + 9 передач), К. Петерсон (16+9 підбирань + 11 передач – 5 втрат), К. Гілл (8), Гаджіфейзовіч (8+4 передачі ), Р. Браун (4+5 підборів) – старт; Мессі (16+10 підбирань + 4 передачі), Д. Райт (16), Салліван (14+6 підбирань), Майерс (2), Д. Террелл (8+5 передач), Делван Грем (10+6 підбирань), Б. Рендольф (10+6 передач).

Нагадаємо, форвард збірної України освідчився на матчі Всіх зірок Суперліги.

Раніше повідомлялося, що Михайлюк візьме участь у зірковому вікенді НБА.

Коментарі ()