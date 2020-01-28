Детройт Михайлюка програв Клівленду, Чикаго здолав Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

У НБА зіграно шість матчів

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації був зіграний черговий матч регулярного чемпіонату.

Українець Святослав Михайлюк у складі Детройта набрав 13 очок. По при це команду українця зазнала поразки.

НБА. Регулярний чемпіонат

28 січня

Детройт - Клівленд 100:115 (23:24, 22:29, 27:36, 28:26)

Маямі - Орландо 113:92 (31:21, 23:27, 31:23, 28:21)

Оклахома-Сіті - Даллас 97:107 (22:25, 25:34, 30:29, 20:19)

Міннесота - Сакраменто 129:133 OT (37:24, 31:26, 29:28, 22:41, 10:14)

Чикаго - Сан-Антоніо 110:109 (21:28, 29:20, 25:37, 35:24)

Юта - Х'юстон 117:126 (20:28, 26:31, 29:28, 42:39)

Раніше, Піттсбург обіграв Бостон.

Нагадаємо, Чикаго впевнено переграло Торонто.