Прометей уклав угоду з американським захисником

Захисник успішно пройшов трай-аут

Джерело - ФБУ.

Прометей уклав повноцінну угоду до кінця сезону з американським захисником Морісом Кріком.

Про це повідомляє ФБУ.

Захисник успішно пройшов трай-аут у складі дебютанта Суперліги Парі-Матч.

За час перебування в Кам’янському Крік зіграв у двох поєдинках. Спершу він набрав 29 очок проти Запоріжжя, ставши найкращим у матчі. Потім набрав 14 очок проти Миколаєва.

Минулого сезону Крік виступав у складі Київ-Баскета, з яким виборов срібні нагороди чемпіонату України. У середньому за матч набирав 16,7 очка, 3,7 підбирання, 3,6 передачі, 1,4 перехоплення.

Раніше, Прометей переграв Миколаїв.

Нагадаємо, Дніпро обіграв Черкаські Мавпи.