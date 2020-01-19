Михайлюк допоміг Детройту знищити Атланту, перемоги Мілуокі та Лейкерс. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
У Національній баскетбольній лізі зіграли чергові матчі реглярного чемпіонату.
Новий Орлеан – Кліпперс 130:133 (35:33, 45:39, 30:30, 20:31)
Бруклін – Мілуокі 97:117 (22:30, 20:27, 29:36, 26:24)
Бостон – Фінікс 119:123 (20:26, 31:34, 25:27, 43:36)
Атланта – Детройт 103:136 (29:36, 26:35, 21:32, 27:33)
Нью-Йорк – Філадельфія 87:90 (25:28, 21:24, 23:18, 18:20)
Чикаго – Клівленд 118:116 (31:33, 25:40, 31:29, 31:14)
Міннесота – Торонто 112:122 (39:32, 23:26, 22:31, 28:33)
Голден Стейт – Орландо 109:95 (28:25, 25:27, 29:19, 27:24)
Х'юстон – Лейкерс 115:124 (34:27, 31:32, 17:32, 33:33)
Юта – Сакраменто 123:101 (38:22, 25:27, 32:28, 28:24)
Оклахома-Сіті – Портленд 119:106 (32:24, 32:33, 23:20, 32:29)