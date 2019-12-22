 Бруклін здолав Атланту Леня, Мілуокі переміг Нью-Йорк. Результати матчів НБА | Баскетбол | Champion.com.ua
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Бруклін здолав Атланту Леня, Мілуокі переміг Нью-Йорк. Результати матчів НБА

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Бруклін здолав Атланту Леня, Мілуокі переміг Нью-Йорк. Результати матчів НБА
#НБА

Джерело - Чемпіон.

У Національні баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.

НБА. Регулярний чемпіонат
21 грудня

Шарлотт Хорнетс - Юта Джаз 107:114 (33:31, 31:25, 22:28, 21:30)

Філадельфія 76ерс - Вашингтон Уізардз 125:108 (32:25, 33:28, 23:27 37:28)

Нью-Йорк Нікс - Мілуокі Бакс 102:123 (23:37, 31:31, 16:27, 32:28)

Мемфіс Гріззліс - Сакраменто Кінгз 119:115 (23:21 37:29, 31:28, 28:37)

Сан-Антоніо Сперс - Лос-Анджелес Кліпперс 109:134 (31:33, 30:39, 22:38, 26:24)

Фінікс Санз - Х'юстон Рокетс 125:139 (35:36, 30:34, 30:36, 30:33)

Портленд Трейл Блейзерс - Міннесота Тімбервулвз 113:106 (27:23, 34:29, 22:28, 30:26)

Бруклін Нетс - Атланта Хокс 122:112 (34:34, 26:39, 25:25, 37:14)

Детройт Пістонз - Чикаго Буллз 107:119 (28:25, 31:28, 30:40, 18:26)

Нагадаємо, НБА має намір реформувати чемпіонат.

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