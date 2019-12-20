Миколаїв обіграв Одесу у Суперлізі

Квентін Петерсон знову став героєм матчу

Джерело - Чемпіон.

У грі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Миколаїв приймав Одесу.

Гості активно розпочали матч та змогли піти на велику перерву із перевагою у 7 очок. Однак господарі у четвертій чверті змогли розгромити суперників та здобули перемогу у матчі.

Лідер Миколаєва Квентін Петерсон став найрезультативнішим гравцем матчу, американець набрав 28 очок та зробив 8 підборів.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

20 грудня

Миколаїв – Одеса 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12)

Раніше, Київ-Баскет розібрався із Запоріжжям.

Нагадаємо, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.