 Миколаїв обіграв Одесу у Суперлізі | Баскетбол | Champion.com.ua
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Миколаїв обіграв Одесу у Суперлізі

Сьогодні 21:37 133 0
Квентін Петерсон знову став героєм матчу
Миколаїв обіграв Одесу у Суперлізі
#Миколаїв, #Одеса, #Суперліга

Джерело - Чемпіон.

У грі регулярного чемпіонату Суперліги Парі-Матч Миколаїв приймав Одесу.

Гості активно розпочали матч та змогли піти на велику перерву із перевагою у 7 очок. Однак господарі у четвертій чверті змогли розгромити суперників та здобули перемогу у матчі.

Лідер Миколаєва Квентін Петерсон став найрезультативнішим гравцем матчу, американець набрав 28 очок та зробив 8 підборів.

Суперліга Парі-Матч. Регулярний чемпіонат

20 грудня

Миколаїв – Одеса 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12)

Раніше, Київ-Баскет розібрався із Запоріжжям.

Нагадаємо, Київ-Баскет вирвав перемогу у Кубку Європи ФІБА.

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