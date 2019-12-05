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Лейкерс знищили Юту, Бостон переграв Маямі. Результати матчів НБА

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У НБА зіграно 10 матчів
Лейкерс знищили Юту, Бостон переграв Маямі. Результати матчів НБА
#Детройт, #Михайлюк, #НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.

Український захисник Детройту у матчі з Мілуокі набрав шість очок.

НБА. Регулярний чемпіонат
4 грудня

Детройт – Мілуокі 103:127 (24:22, 24:37, 24:33, 31:35)

Шарлотт – Голден Стейт 106:91 (28:20, 30:34, 28:22, 20:15)

Орландо – Фінікс 128:114 (31:37, 34:21, 38:28, 25:28)

Бостон – Маямі 112:93 (20:28, 32:16, 30:25, 30:24)

Атланта – Бруклін 118:130 (26:22, 21:34, 35:35, 36:39)

Чикаго – Мемфіс 106:99 (27:20, 23:15, 28:29, 28:35)

Оклахома-Сіті – Індіана 100:107 (29:26, 21:23, 28:30, 22:28)

Даллас – Міннесота 121:114 (30:25, 23:31, 27:28, 41:30)

Юта – Лейкерс 96:121 (26:34, 21:31, 28:29, 21:27)

Портленд – Сакраменто 127:116 (30:35, 36:29, 34:31, 27:21)

Раніше, Михайлюк оновив рекорд результативності у НБА.

Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.

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