Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.
НБА. Регулярний чемпіонат
2 грудня
Філадельфія - Юта 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)
Шарлотт - Фінікс 104:109 (21:28, 18:31, 34:21, 31:29)
Атланта - Голден Стейт 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)
Мілуокі - Нью-Йорк 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)
Мемфіс - Індіана 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)
Сакраменто - Чикаго 106:113 (23:22, 21:33, 30:29, 32:29)
Раніше, Михайлюк провів найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА.
Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.