У НБА зіграно 6 матчів

Джерело - Чемпіон.

Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.

НБА. Регулярний чемпіонат

2 грудня

Філадельфія - Юта 103:94 (31:23, 29:19, 25:24, 18:28)

Шарлотт - Фінікс 104:109 (21:28, 18:31, 34:21, 31:29)

Атланта - Голден Стейт 104:79 (20:23, 29:17, 27:13, 28:26)

Мілуокі - Нью-Йорк 132:88 (33:15, 39:30, 28:17, 32:26)

Мемфіс - Індіана 104:117 (19:24, 28:33, 26:28, 31:32)

Сакраменто - Чикаго 106:113 (23:22, 21:33, 30:29, 32:29)

Раніше, Михайлюк провів найрезультативніший матч у кар'єрі в НБА.

Нагадаємо, Х'юстон знищив Атланту, Сакраменто здолало Денвер.