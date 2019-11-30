Лейкерс знищили Вашингтон, Голден Стейт поступився Маямі. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
В Національній баскетбольній асоціації відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату.
Бруклін - Бостон 112:107 (31:24, 27:31, 29:26, 25:26)
Детройт - Шарлотт 107:110 (37:38, 20:24, 28:23, 22:25)
Орландо - Торонто 83:90 (23:20, 24:20, 12:26, 24:24)
Клівленд - Мілуокі 110:119 (29:38, 18:29, 42:32, 21:20)
Нью-Йорк - Філадельфія 95:101 (31:18, 20:21, 17:31, 27:31)
Індіана - Атланта 105:104 ОТ (22:23, 21:31, 29:11, 22:29, 11:10)
Маямі — Голден Стейт 122:105 (41:21, 30:37, 24:21, 27:26)
Мемфіс - Юта 94:103 (24:22, 31:18, 18:35, 21:28)
Оклахома - Нью-Орлеан 109:104 (34:26, 28:27, 17:31, 30:20)
Сан-Антоніо - Лос-Анджелес Кліпперс 107:97 (27:30, 26:23, 29:18, 25:26)
Фінікс - Даллас 113:120 (25:31, 25:22, 39:36, 24:31)
Портленд - Чикаго 107:103 (25:28, 28:19, 28:31, 26:25)
Лос-Анджелес Лейкерс - Вашингтон 125:103 (37:23, 33:26, 35:30, 20:24)