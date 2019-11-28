Бостон обіграв Бруклін, перемоги Кліпперс та Голден Стейт. Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі Національної баскетбольної ліги.
НБА. Регулярний чемпіонат
28 листопада
Бостон - Бруклін 121:110 (30:23, 27:40, 34:23, 30:24)
Індіана - Юта 121:102 (21:20, 32:23, 36:37, 32:22)
Клівленд - Орландо 104:116 (27:27, 25:32, 21:28 31:29)
Філадельфія - Сакраменто 97:91 (25:18, 22:28, 29:19, 21:26)
Торонто - Нью-Йорк Нікс126:98 (21:29, 37:17, 31:23, 37:29)
Мемфіс - Лос-Анджелес Кліпперс 119:121 (31:35, 29:29, 28:28, 31:29)
Х'юстон - Маямі 117:108 (27:23, 39:19, 25:26, 26:40)
Сан-Антоніо - Міннесота 101:113 (24:22, 23:35, 31:24, 23:32)
Фінікс - Вашингтон 132:140 (34:36, 35:38, 26:34, 37:32)
Нью-Орлеан - Лос-Анджелес Лейкерс 110:114 (38:25, 26:29, 25:25, 21:35)
Портленд - Оклахома 136:119 (42:26, 21:24 41:27, 32:42)
Голден Стейт - Чикаго 104:90 (25:17, 28:31, 25:25, 26:17)
Нагадаємо, Гріффін назвав Михайлюка відкриттям матчу із Орландо.
Раніше, Михайлюк провів найрезультативніший матч сезону.