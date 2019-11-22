Одеса вирвала путівку у чвертьфінал Кубка України

Одеса поступилася Прометею, але пройшла у чвертьфінал Кубка України

Джерело - Чемпіон.

БК Одеса став ще одним учасником чвертьфіналу Кубка України.

У матчі відповідь одесити приймали Прометей. Гості були близькими до перемоги. Однак спочатку Одеса вивела гру в овертайм, а в додатковий час Олексій Щепкін своїм кидком подарував команді путівку в чвертьфінал.

Кубок України

1/8 фіналу

Другий матч, 22 листопада

БК Одеса – Прометей 85:90 ОТ (12:27, 23: 8, 27:24, 12:21, 11:10)

Перший матч - 76:70.

Раніше, Миколаїв переміг Кривий Ріг та вийшов у чвертьфінал Кубка України.

Нагадаємо, Дніпро взяв реванш у Цмокі-Мінськ у Кубку Європи.