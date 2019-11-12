Детройт Михайлюка програв Міннесоті, Мемфіс переміг Сан-Антоніо. Результати матчів НБА

Українець провів на паркеті 5 хвилин

Джерело - Чемпіон.

У Національній баскетбольній асоціації відбулися шість матчів регулярного чемпіонату.

Українець Святослав Михайлюк у складі Детройта провів на паркеті 5 хвилин, за цей час він промазав один триочковий кидок, зробив дві втрати і отримав три фоли.

НБА. Регулярний чемпіонат

11 листопада

Детройт Пістонс - Міннесота Тімбервулвз 114:120 (26:41, 25:25, 30:26, 33:28)

Бостон Селтікс - Даллас Маверікс 116:106 (25:21, 29:33, 30:25, 32:27)

Нью-Орлеан Пеліканс - Х'юстон Рокетс 116:122 (23:30, 29:28, 30:32, 34:32)

Сан-Антоніо Сперз - Мемфіс Грізліз 109:113 (22:35 32:22, 26:34, 29:22)

Лос-Анджелес Кліпперс - Торонто Репторс 98:88 (15:23 36:23, 22:32 25:10)

Голден Стейт Ворріорс - Юта Джаз 108:122 (30:34, 24:35, 31:28, 23:25)

Раніше, гравця НБА дискваліфікували на 10 матчів через цукерки.